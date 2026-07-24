Axios: Сенат США может проголосовать по санкциям против РФ на будущей неделе

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США может уже на следующей неделе провести голосование по законопроекту об ужесточении режима американских санкций в отношении России. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По их данным, «представители Демократической партии дают понять своим коллегам из Республиканской партии, что они готовы уже на следующей неделе проголосовать по законопроекту о санкциях против России», который включает в том числе предложенные президентом страны Дональдом Трампом положения по Ирану. При этом портал подчеркивает, что лидеры фракций республиканского большинства и демократического меньшинства в Сенате Джон Тьюн (республиканец от штата Южная Дакота) и Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) «должны прийти к соглашению относительно сроков рассмотрения законопроекта о санкциях».
Ранее Тьюн высказал журналистам мнение о том, что Сенат способен до конца лета одобрить законопроект об антироссийских санкциях. Кроме того, лидер сенатского большинства подтвердил, что его коллеги вносят в законопроект положения по Ирану.
О законопроекте.
Обновленный законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних рестрикций против России, а также введение пошлин в отношении ее торговых партнеров, был официально внесен в Сенат Конгресса 16 июля.
Согласно тексту новой версии документа, предлагается ввести санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку ОПК РФ. Кроме того, предусматривается применение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности «Ямал СПГ», трех проектов «Арктик СПГ» и будущих энергетических проектов РФ в Арктике. Вместо ранее предложенной инициативы о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, предлагается введение 100-процентных тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.
Трамп 14 июля назвал высокими шансы на принятие этого законопроекта, но утверждал, что с ним не обсуждалась часть ключевых положений документа, касающихся, по сути, намерения Вашингтона вводить вторичные санкции в отношении торговых партнеров России, включая Индию и Китай. По словам американского лидера, это еще нужно рассмотреть.
Между тем американский сенатор Рэнд Пол предупреждал в авторской колонке, опубликованной в минувшем году на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты «как в экономическом, так и в стратегическом плане».