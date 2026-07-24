Axios: Сенат США может проголосовать по санкциям против РФ на будущей неделе

Согласно тексту новой версии документа, предлагается ввести санкции в отношении высшего российского политического и военного руководства, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по версии американской стороны, оказывают поддержку ОПК РФ. Кроме того, предусматривается применение ограничений против Банка России, Сбербанка и Газпромбанка, а также крупнейших российских проектов в сфере энергетики, в частности «Ямал СПГ», трех проектов «Арктик СПГ» и будущих энергетических проектов РФ в Арктике. Вместо ранее предложенной инициативы о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, закупающих у России энергоресурсы, предлагается введение 100-процентных тарифов для пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные санкции в сфере энергетики. Сенаторы также предложили ввести рестрикции в отношении так называемого теневого флота.