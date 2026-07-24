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Иран раскритиковал планы США использовать его активы для компенсаций

Иран назвал опасным прецедентом планы США использовать их активы для компенсаций.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об опасном прецеденте с конфискацией активов на фоне инициативы об использовании иранских средств для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.

«Тем, кто приветствует использование этих средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными», — написал глава МИД Ирана в социальной сети Х.

Он назвал изъятие активов у государства «опасным прецедентом».

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