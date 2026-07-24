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WSJ: Трамп разочаровался в Нетаньяху после начала войны с Ираном

По информации издания, американский лидер говорил своим помощникам, что е хочет встречаться или говорить с премьером Израиля.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Военная операция США и Израиля против Ирана усилила напряженность в отношениях между американским президентом Дональдом Трампом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

По ее сведениям, американский лидер после начала конфликта неоднократно выражал свое разочарование в Нетаньяху, подчас говоря своим помощникам о том, что не хочет встречаться или говорить с лидером Израиля.

Ранее президент США заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Нетаньяху, если тот прилетит на похороны сенатора Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), которые пройдут 28 июля в Вашингтоне.

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