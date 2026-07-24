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Пленный из ВСУ назвал военных ВС России «боевой машиной»

Пленный боевик ВСУ в видео Министерства обороны России, заявил, что бойцы армии России — это «боевая машина».

Пленный боевик ВСУ в видео Министерства обороны России, заявил, что бойцы армии России — это «боевая машина».

«Вот как я увидел, какие у вас парни, у вас же парни до 40 лет в основном. Это же боевая машина», — подчеркнул пленный.

Он также поблагодарил военных армии России за человеческое отношение к нему.

Ранее взятые в плен под Константиновкой солдаты 425-го полка ВСУ «Скала» Евгений Мосин и Сергей Столярский поблагодарили военных из России, которые сохранили им жизнь.

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