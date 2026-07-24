NYT: Пентагон занизил данные о погибших военнослужащих во время войны с Ираном

Военные, о которых идет речь, погибли при иранских обстрелах в минувшие выходные в Иордании и в северном Ираке. Их гибель произошла после официального объявления о прекращении огня в апреле этого года — это и послужило причиной исключения их из списка, заявляют источники NYT.