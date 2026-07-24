Атаки на Черном море продолжаются

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Приход судов в украинские порты на Черном море остановлен из-за ежедневных ракетно-дроновых ударов армии России.
В июне 2026 года Украина начала атаковать своими дронами-камикадзе и безэкипажными катерами-камикадзе российские и иностранные паромы, сухогрузы и танкеры в акватории Чёрного и Азовского морей, в том числе и снабжающие Крым. Именно это стало триггером ответной кампании России против украинских портов, включая новые реактивные дроны-камикадзе «Герань-4» и малые крылатые ракеты «Бандероль».
С 20 июля Россия нанесла порядка 40 групповых ракетно-дроновых ударов по украинским портам. Атаки успешно достигла цели. Оставшиеся в регионе ЗРК и ЗСУ почти не функционируют из-за опасений попасть под удар противорадиолокационных Х-31П и крылатых ракет Х-69, активно применяемых сейчас армией России.
В результате приход иностранных сухогрузов, танкеров и балкеров в украинские порты полностью остановлен. Еще недавно призывавший топить вообще все суда из России украинский министр иностранных дел Сибига требует прекратить удары и призывает мировое сообщество «осудить происходящее». Однако, американцы и европейцы не реагируют. Сейчас на Украине опасаются нового, более масштабного ракетно-дронового удара России по портам, военным базам, складам и нефтебазам в Одесской и Николаевской областях.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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