Атаки на Черном море продолжаются

В результате приход иностранных сухогрузов, танкеров и балкеров в украинские порты полностью остановлен. Еще недавно призывавший топить вообще все суда из России украинский министр иностранных дел Сибига требует прекратить удары и призывает мировое сообщество «осудить происходящее». Однако, американцы и европейцы не реагируют. Сейчас на Украине опасаются нового, более масштабного ракетно-дронового удара России по портам, военным базам, складам и нефтебазам в Одесской и Николаевской областях.