ПВО ночью сбила 59 БПЛА в Ленинградской области

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пятьдесят девять вражеских БПЛА сбиты в Ленинградской области, беспилотная опасность в регионе отменена, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбиты 59 БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше