Экс-премьер Азаров: на «пленках Миндича» есть голоса Зеленского и его жены

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что расследование в отношении украинского олигарха Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», намеренно заглушено в публичном поле, однако сбор доказательств масштабной коррупции продолжается. По словам экс-премьера в интервью aif.ru, в распоряжении западных кураторов есть записи разговоров не только самого Зеленского, но и членов его семьи.
Кураторы временно придержали компрометирующие материалы, чтобы не расшатывать действующую власть на фоне информационной кампании о мнимых успехах Киева, отметил политик.
«Там точно есть разговоры и жены Зеленского, и его самого, множество компрометирующих материалов. Почему они сейчас приглушены в публичной сфере? Потому что сейчас через СМИ в сознание общества — прежде всего украинского — вдалбливают, что Зеленскому удалось добиться перелома в военной сфере. Его ракеты, отправляемые вглубь России, якобы меняют ход конфликта. Подчеркиваю: якобы. В этот момент принято решение Зеленского пока держать во власти. А раз держать — компромат притушили. Но материалы никуда не делись, все они есть у американцев», — заявил Азаров.
Он подчеркнул, что расследование продолжается за закрытыми дверями.
«Американцы продолжают расследовать, вызывать свидетелей, давать и собирать показания. Просто сейчас это не раскрывается публично. Но процесс не останавливается».
Ранее Азаров связал кадровые перестановки во власти Украины и ВСУ с давлением со стороны Вашингтона и Лондона.
Полная версия интервью с Николаем Азаровым выйдет на aif.ru в ближайшее время.