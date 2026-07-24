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Экс-премьер Азаров: на «пленках Миндича» есть голоса Зеленского и его жены

Николай Азаров: на «плёнках Миндича» есть голоса Зеленского и его жены. Компромат придержали, чтобы не расшатывать режим. Американцы продолжают расследование. Эксклюзивный комментарий на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что расследование в отношении украинского олигарха Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», намеренно заглушено в публичном поле, однако сбор доказательств масштабной коррупции продолжается. По словам экс-премьера в интервью aif.ru, в распоряжении западных кураторов есть записи разговоров не только самого Зеленского, но и членов его семьи.

Кураторы временно придержали компрометирующие материалы, чтобы не расшатывать действующую власть на фоне информационной кампании о мнимых успехах Киева, отметил политик.

«Там точно есть разговоры и жены Зеленского, и его самого, множество компрометирующих материалов. Почему они сейчас приглушены в публичной сфере? Потому что сейчас через СМИ в сознание общества — прежде всего украинского — вдалбливают, что Зеленскому удалось добиться перелома в военной сфере. Его ракеты, отправляемые вглубь России, якобы меняют ход конфликта. Подчеркиваю: якобы. В этот момент принято решение Зеленского пока держать во власти. А раз держать — компромат притушили. Но материалы никуда не делись, все они есть у американцев», — заявил Азаров.

Он подчеркнул, что расследование продолжается за закрытыми дверями.

«Американцы продолжают расследовать, вызывать свидетелей, давать и собирать показания. Просто сейчас это не раскрывается публично. Но процесс не останавливается».

Ранее Азаров связал кадровые перестановки во власти Украины и ВСУ с давлением со стороны Вашингтона и Лондона.

Полная версия интервью с Николаем Азаровым выйдет на aif.ru в ближайшее время.

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