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В Ленобласти сбили 59 дронов, опасность БПЛА отменена

Над Ленинградской областью сбили 59 дронов, опасность БПЛА в регионе отменена.

Над Ленинградской областью сбили 59 дронов, опасность БПЛА в регионе отменена.

Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито 59 БПЛА противника», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что Санкт-Петербург в утренние часы подвергся атаке беспилотников, над городом работают средства ПВО.

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