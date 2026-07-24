В Ленобласти сбили 59 дронов, опасность БПЛА отменена

Над Ленинградской областью сбили 59 дронов, опасность БПЛА в регионе отменена.
Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.
«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. Сбито 59 БПЛА противника», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что Санкт-Петербург в утренние часы подвергся атаке беспилотников, над городом работают средства ПВО.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше