Дмитрий Медведев: В новую Народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений

Герой России, депутат Канского окружного Совета депутатов Олег Ликонцев отметил: «Одно из моих главных предложений — создание специализированного многофункционального центра для военнослужащих. Важно, чтобы все работало по принципу “одного окна”. Чтобы абсолютно все вопросы и проблемы можно было решить в одном месте и без лишней бюрократии. Причем это должно работать для всех ветеранов, а не только участников СВО. Мы все равны».