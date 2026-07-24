Дмитрий Медведев: В новую Народную программу «Единой России» поступило почти три миллиона предложений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Единая Россия» превзошла показатель 2021 года по числу предложений в новую Народную программу, подчеркнул Председатель «Единой России» на заседании Экспертного совета.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны», — пояснил Дмитрий Медведев.
Один из вызовов, ответ на который даст Народная программа, — обеспечение безопасности Отечества и поддержка тех, кто самоотверженно приближает победу над врагом.
«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — отметил Председатель партии.
Герой России, депутат Канского окружного Совета депутатов Олег Ликонцев отметил: «Одно из моих главных предложений — создание специализированного многофункционального центра для военнослужащих. Важно, чтобы все работало по принципу “одного окна”. Чтобы абсолютно все вопросы и проблемы можно было решить в одном месте и без лишней бюрократии. Причем это должно работать для всех ветеранов, а не только участников СВО. Мы все равны».
«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
В ходе заседания участники озвучили свои предложения в новую Народную программу.
В частности, председатель партийной комиссии по здравоохранению, директор клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко представил инициативы в здравоохранении — дальнейшее развитие первичной медицинской помощи: увеличение числа ФАПов и амбулаторий.
Академик РАН Андрей Каприн предложил усилить роль профессиональных и общественных медицинских объединений, включая ассоциации врачей, медицинских сестёр и пациентские организации, в развитии системы здравоохранения.
Гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв предложил усилить внимание к развитию городов с населением от 50 до 80 тысяч человек, созданию комфортной среды и взаимодействию предприятий с муниципалитетами в решении социальных вопросов.
Заместитель гендиректора ГК «Ростех» Дмитрий Леликов предложил закрепить в программном документе меры по обеспечению бесперебойных поставок вооружений и выполнению государственного оборонного заказа, а также развитию аналитической, экспертной и законотворческой работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.
По мнению гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, необходимо создавать условия для внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия, чтобы туда приходил бизнес. Она предложила провести ревизию ОКН федерального и регионального значения и привести к единому стандарту представление информации о таких объектах для предпринимателей.
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров представил инициативы по занятости выпускников, наставничеству и развитию студенческого спорта.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил расширить гарантированный спрос на продукцию и технологии отечественных производителей, а также усовершенствовать механизм льготных кредитов на инвестиции и научно-исследовательские цели.
Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева озвучила предложения по развитию городской среды, транспорта и социнфраструктуры.
Дмитрий Медведев предложения участников Экспертного совета поддержал, отметив, что все они будут детально проработаны для включения в новую Народную программу партии.
Комментируя итоги мероприятия, член Генсовета «Единой России», Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что сейчас уже отчётливо виден контур Народной программы партии.
Напомним, 28 июня в Москве состоялся первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. На нём утвердили списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы — это 600 человек, в том числе 76 участников СВО. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей. Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.
Также на первом этапе Съезда продолжили обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.