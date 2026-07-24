Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 военных ВСУ умерли в Черниговской области от неизвестной инфекции

Более 20 военных ВСУ скончались в Черниговской области от неизвестной инфекции.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Более 20 военнослужащих 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания… 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — рассказал собеседник агентства.

Во вторник, 21 июля, в силовых структурах сообщили РИА Новости, что Владимир Зеленский собрал командиров 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины для обсуждения провокаций на черниговском участке фронта.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше