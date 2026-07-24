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Заградотряд ВСУ уничтожил бежавших с позиций в Сумской области солдат

Заградотряд уничтожил часть военных ВСУ, бежавших с позиций в Сумской области.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заградотряд ВСУ уничтожил часть украинских солдат 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, бежавших с позиций севернее Малой Слободки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Подразделения 104-й ОБр ТерО бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть украинских солдат была убита расчетами БПЛА заградительных отрядов ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.

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