МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Заградотряд ВСУ уничтожил часть украинских солдат 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, бежавших с позиций севернее Малой Слободки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Подразделения 104-й ОБр ТерО бежали с занимаемых позиций севернее Малой Слободки. Часть украинских солдат была убита расчетами БПЛА заградительных отрядов ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.