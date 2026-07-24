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ТАСС: под Черниговом из-за неизвестной инфекции погибли 26 солдат ВСУ

В российских силовых структурах отметили, что военные умерли за день.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области привела к потерям в ВСУ, за один день в полевом госпитале погибли 26 солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания привела к небоевым потерям в подразделении. Так, только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — сказал собеседник агентства.

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