ТАСС: под Черниговом из-за неизвестной инфекции погибли 26 солдат ВСУ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области привела к потерям в ВСУ, за один день в полевом госпитале погибли 26 солдат. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.