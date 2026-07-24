МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Херсонская область аварийно обесточена из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщила компания «Херсонэнерго».
«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский МО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО», — говорится в Telegram-канале компании.
Уточняется, что специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения.
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