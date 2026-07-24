Конгрессвумен Луна: СМИ распространяли ложь о встрече законодателей РФ и США

ВАШИНГТОН, 24 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Многие СМИ, особенно европейские, распространяли дезинформацию о состоявшейся в марте в Вашингтоне встрече делегации Госдумы с американскими законодателями. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида).
«Когда госсекретарь [США Марко] Рубио одобрил выдачу виз депутатам Госдумы для приезда в США, это был первый такой случай, думаю, почти за 20 лет. И для нас было большой честью принимать депутатов Госдумы. Мы отлично побеседовали. Они прибыли в период цветения сакуры [в Вашингтоне]», — отметила она. «Но было так много дезинформации, особенно со стороны европейских СМИ. Они пытались представить эту встречу в совершенно ложном свете», — подчеркнула Луна.
Делегация Госдумы провела рабочие встречи в Вашингтоне 26−27 марта. Таким образом, фактически возобновился российско-американский межпарламентский диалог, остававшийся замороженным на протяжении многих последних лет. Визит состоялся по приглашению Луны. По ее словам, делегация американских законодателей посетит Россию осенью или зимой.