Конгрессвумен Луна: СМИ распространяли ложь о встрече законодателей РФ и США

«Когда госсекретарь [США Марко] Рубио одобрил выдачу виз депутатам Госдумы для приезда в США, это был первый такой случай, думаю, почти за 20 лет. И для нас было большой честью принимать депутатов Госдумы. Мы отлично побеседовали. Они прибыли в период цветения сакуры [в Вашингтоне]», — отметила она. «Но было так много дезинформации, особенно со стороны европейских СМИ. Они пытались представить эту встречу в совершенно ложном свете», — подчеркнула Луна.