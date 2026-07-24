Трамп отказывается от контактов с Нетаньяху на фоне войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп разочаровался в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху после начала совместной военной операции против Ирана. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, глава Белого дома неоднократно выражал свое недовольство действиями израильского лидера и заявлял помощникам об отсутствии желания встречаться или разговаривать с ним.
Эскалация конфликта между Вашингтоном и Тегераном, в котором активно участвует Израиль, привела к серьезному охлаждению отношений между двумя союзниками. По данным издания, Трамп демонстрирует открытое раздражение позицией Нетаньяху, что создает беспрецедентную напряженность в двустороннем диалоге.
Несмотря на демонстративный разрыв коммуникации, президент США оставил возможность для личной встречи. В интервью порталу Axios Трамп заявил, что готов увидеться с израильским премьером, если тот прибудет на похороны сенатора Линдси Грэма* (включен в российский перечень лиц, причастных к террористической деятельности и экстремизму). Церемония прощания пройдет 28 июля в Вашингтоне.
Детали возможных переговоров Трампа и Нетаньяху в случае их встречи пока не раскрываются. Представители обеих сторон не комментировали информацию WSJ о текущем статусе отношений лидеров двух стран.
Ранее мы писали: Политический удар: терпение Трампа иссякает из‑за проволочек в сенате.
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