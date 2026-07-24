Трамп отказывается от контактов с Нетаньяху на фоне войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп разочаровался в премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху после начала совместной военной операции против Ирана. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, глава Белого дома неоднократно выражал свое недовольство действиями израильского лидера и заявлял помощникам об отсутствии желания встречаться или разговаривать с ним.