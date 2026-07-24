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Штурмовики ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области

Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Штурмовые группы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожены при попытке контратаковать в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным силовиков, солдаты ВСУ пытались дважды контратаковать силами штурмовой группы 5-й ОТМБр около Кондратовки и подразделением 225-го ОШП — в районе Писаревки в Сумской области.

«В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены на отдалении от наших позиций», — сказал собеседник агентства.

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