СК России собрал данные по 195 случаям осквернения памятников защитникам Отечества в ЕС

Следственный комитет России расследует 195 фактов уничтожения или осквернения памятников советским воинам-освободителям в 17 странах Европы. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Ведомство сформировало значительную доказательную базу по преступлениям, связанным с повреждением монументов, посвященных памяти защитников Отечества.
«Расследуются 195 фактов осквернения памятников. Эти преступления зафиксированы в 17 европейских странах», — сказал глава СК в интервью ТАСС.
Бастрыкин добавил, что в рамках расследований к уголовной ответственности заочно привлечен 261 иностранный гражданин. Среди них преимущественно представители государственных органов и должностные лица.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия выразила протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Таллин нарушает международные обязательства по воинским захоронениям. Акты вандализма недопустимы.