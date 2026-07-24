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СК России собрал данные по 195 случаям осквернения памятников защитникам Отечества в ЕС

Батрыкин: СК расследует 195 фактов осквернения советских памятников в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России расследует 195 фактов уничтожения или осквернения памятников советским воинам-освободителям в 17 странах Европы. Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ведомство сформировало значительную доказательную базу по преступлениям, связанным с повреждением монументов, посвященных памяти защитников Отечества.

«Расследуются 195 фактов осквернения памятников. Эти преступления зафиксированы в 17 европейских странах», — сказал глава СК в интервью ТАСС.

Бастрыкин добавил, что в рамках расследований к уголовной ответственности заочно привлечен 261 иностранный гражданин. Среди них преимущественно представители государственных органов и должностные лица.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия выразила протест Эстонии из-за сноса памятника советским воинам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Таллин нарушает международные обязательства по воинским захоронениям. Акты вандализма недопустимы.

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