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Япония намерена продолжить политику антироссийских санкций

В то же время власти страны хотели бы поддерживать с Москвой обмен мнениями, сообщил глава МИД государства Тосимицу Мотэги.

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено продолжать политику санкций в отношении России, но вместе с тем хотело бы поддерживать с ней обмен мнениями как с соседом. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио глава МИД страны Тосимицу Мотэги.

«Мы только что провели короткую беседу в Маниле с моим давним знакомым, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе, — сказал он. — В политике санкций в отношении России нет изменений, она проводится в соответствии с общим курсом G7. Но при этом важно должным образом управлять нашими отношениями с Россией как с соседом, необходим обмен мнениями между двумя правительствами. Это наша последовательная позиция, основанная на национальных интересах».

Глава МИД Японии при этом напомнил о претензиях Токио на южную часть Курил, о важности решения проблем рыболовства между двумя странами. Он также подтвердил намерение возобновить с августа краткосрочные стажировки японских студентов в РФ. «Ситуация на территории России за исключением некоторых районов сейчас совершенно стабильна», — подчеркнул министр.

Главы МИД России и Японии провели 21 июля в Маниле первую встречу с февраля 2022 года. В последнее время Мотэги неоднократно говорил, что настроен на обмен мнениями с Москвой. В то же время заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС ранее заявил, что Япония сама начала санкционную деятельность против России «в угоду западной солидарности» и продолжает ее по сей день. Поэтому первый шаг в налаживании контактов с российской стороной должен сделать именно Токио, отказавшись от своей враждебной политики по отношению к РФ, отметил Руденко.

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