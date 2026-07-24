Главы МИД России и Японии провели 21 июля в Маниле первую встречу с февраля 2022 года. В последнее время Мотэги неоднократно говорил, что настроен на обмен мнениями с Москвой. В то же время заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС ранее заявил, что Япония сама начала санкционную деятельность против России «в угоду западной солидарности» и продолжает ее по сей день. Поэтому первый шаг в налаживании контактов с российской стороной должен сделать именно Токио, отказавшись от своей враждебной политики по отношению к РФ, отметил Руденко.