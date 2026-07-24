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ЕС включил в новый пакет антироссийских санкций компании из Казахстана

АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Совет ЕС окончательно утвердил 21-й пакет санкций против России.

Источник: Sputnik.kz

Он предусматривает новые ограничения в отношении российского энергетического, финансового и оборонного секторов, а также расширяет санкционные списки физических и юридических лиц.

В список вошли и иностранные компании. Так, были включены две компании из Казахстана, три из Кыргызстана и три предприятия из Турции, а также три из ОАЭ и одна компания из Индии. А также 15 компаний из Китая и еще 11 из других государств.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Также неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.

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