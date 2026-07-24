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WSJ: Трамп хотел завершить конфликт с Ираном за несколько недель

Изначально Трамп полагал, что ВС США сумеют завершить боевые действия против Ирана за несколько недель.

Источник: Аргументы и факты

Изначально президент США Дональд Трамп полагал, что вооруженные силы страны сумеют завершить боевые действия против Ирана в течение нескольких недель. Однако, как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сейчас Белый дом сталкивается с затяжным и трудноразрешимым конфликтом, перспективы завершения которого остаются неясными.

По информации издания, американский лидер испытывает разочарование, а некоторые из его советников выражают опасения, что война с Ираном, уже вызвавшая рост цен, существенно подрывает перспективы республиканцев перед предстоящими промежуточными выборами в Конгресс.

При этом сам Трамп становится все более скептичен относительно возможности дипломатического урегулирования конфликта. Источники газеты утверждают, что президент США переключился на стратегию возмездия и убежден, что Тегеран понимает лишь язык силы.

Однако, несмотря на это, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер придерживаются мнения, что достижение соглашения с Ираном все еще возможно.

Ранее сообщалось, что Тегеран якобы отказался принять новое предложение Вашингтона о прекращении огня.

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