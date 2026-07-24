WSJ: Трамп хотел завершить конфликт с Ираном за несколько недель

Изначально президент США Дональд Трамп полагал, что вооруженные силы страны сумеют завершить боевые действия против Ирана в течение нескольких недель. Однако, как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сейчас Белый дом сталкивается с затяжным и трудноразрешимым конфликтом, перспективы завершения которого остаются неясными.