МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ВСУ пытались провести контратаку в районе Ивашкино Харьковской области силами бывших заключенных, но больше половины группы было уничтожено. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В районе Ивашкино противник предпринял контратаку силами бывших заключенных из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия больше половины украинских националистов уничтожено, остальные сбежали на исходные позиции», — сказал собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщали, что Украина обманула около 11 тыс. осужденных, вступивших в ВСУ: государство так и не предоставило им обещанные права, в частности, ни с одного осужденного через год службы не сняли административный надзор. После ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Осужденный может быть только штурмовиком.