Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка

Россельхозбанк (РСХБ) включили в 21-й пакет санкций Европейского союза. Ранее ЕС воздерживался от того, чтобы вводить против него санкции, и он участвовал в обслуживании международных сделок по экспорту российского зерна и сельхозпродукции.