Евросоюз ввел санкции против Россельхозбанка

Россельхозбанк (РСХБ) включили в 21-й пакет санкций Европейского союза. Ранее ЕС воздерживался от того, чтобы вводить против него санкции, и он участвовал в обслуживании международных сделок по экспорту российского зерна и сельхозпродукции.
Помимо РСХБ, в новый пакет санкций попали более 80 российских банков:
банк «ДОМ.РФ»;
банк «Санкт-Петербург» (БСПБ);
«Ак Барс»;
«Уралсиб»;
«Зенит»;
«Приморье»;
банк «Синара»;
банк «Центр-инвест»;
«Авто финанс банк»;
ВБ банк;
Озон банк;
банк «Точка»;
«Кубань кредит»;
«Яндекс банк»;
Росэксимбанк;
Почта-банк;
банк «Аверс»;
«ЦентроКредит»;
Газэнергобанк;
РосДорБанк;
банк «Траст»;
Национальный резервный банк;
Челиндбанк;
Челябинвестбанк;
Инго банк;
Энерготрансбанк;
банк «Солидарность»;
банк «Авангард»;
«Меткомбанк»;
«Экономбанк»;
банк «Национальный стандарт»;
«Держава»;
Модульбанк;
«БыстроБанк»;
банк «Хлынов»;
Севергазбанк;
«Ренессанс кредит»;
Кузнецкбизнесбанк;
«Финсервис»;
БКС банк;
Итуруп банк;
банк «Акцепт»;
Еврофинанс Моснарбанк;
Инвестторгбанк;
«Мир бизнес банк»;
ПСКБ;
банк «РостФинанс»;
банк «Раунд»;
Трансстройбанк;
Москоммерцбанк;
Энергобанк;
Тольяттихимбанк;
банк «Финам»;
Кошелев-банк;
Цифра банк;
Прио-Внешторгбанк;
Белгородсоцбанк;
банк «Оренбург»;
банк «Объединенный капитал»;
АКБ «Форштадт»;
Татсоцбанк;
НБД-банк;
«Кредит Урал Банк»;
Алмазэргиэнбанк;
Сибсоцбанк;
Юг-Инвестбанк;
Нокссбанк;
Уральский банк реконструкции и развития;
«Русский стандарт»;
Бланк банк;
банк «Агророс»;
Реалист банк;
Углеметбанк;
«Роял Кредит Банк»;
Акибанк.
Также в санкционный список включили НКО «Мобильная карта» и РНКО «Платежный Центр». Туда же попали Московская биржа и платежная компания А7 вместе с дочерними структурами.