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Дрозденко: возгорание произошло на складах Wildberries в Ленобласти из-за БПЛА

Возгорание произошло на складах компании Wildberries в Ленинградской области области из-за атак БПЛА.

Возгорание произошло на складах компании Wildberries в Ленинградской области области из-за атак БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района», — заяви глава региона.

Также при попадании БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района.

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