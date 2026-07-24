Дрозденко: возгорание произошло на складах Wildberries в Ленобласти из-за БПЛА

Возгорание произошло на складах компании Wildberries в Ленинградской области области из-за атак БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района», — заяви глава региона.
Также при попадании БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района.
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