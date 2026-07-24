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Переворот Зеленского: Азаров объяснил резкие перестановки во власти Украины

Николай Азаров: перестановки в Киеве — не хаос, а план Зеленского. На ключевые посты — люди с мрачной репутацией для ужесточения мобилизации. Эксклюзивные подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал в интервью aif.ru, что серия кадровых перестановок в армии и правительстве — это не хаос, а планомерная операция по укреплению личной власти Владимира Зеленского.

По словам экс-премьера, все решения подчинены одной цели: тотальный контроль над силовым блоком и ужесточение мобилизации, а ключевые посты получили люди с «мрачной репутацией» и склонностью к садизму.

На фоне громких отставок — уволены министр обороны Михаил Федоров, главком ВСУ Александр Сырский, сменилось руководство Генштаба, а премьер-министром вместо Юлии Свириденко стал Сергей Корецкий — Азаров развеял миф о хаотичности происходящего.

«Нет-нет, с точки зрения Зеленского все абсолютно понятно. Ему нужен полнейший контроль над этими должностями. Происходит укрепление его власти», — заявил экс-премьер.

По его словам, провальные результаты работы за полгода вынудили менять команду. Но главное — это кадровая рокировка в силовом блоке, которая была тщательно спланирована. Перестановки в СБУ позволили провести на пост начальника этой спецслужбы Александра Поклада, человека с «очень мрачной репутацией даже внутри Украины».

Затем Зеленский, по словам Азарова, действовал в обход Конституции — без представления действующего министра обороны он назначил выходца из СБУ Евгения Хмару врио главы Минобороны.

«Таким образом, в Министерство обороны поставили садиста, нациста, еще более жесткого, чем уволенный Федоров. Если амбициозный Федоров всё время рвался наверх, то Хмара никуда рваться не будет — он будет спокойно проводить облавы на население. Ему присущи садизм и жестокость, он бросит все силы на мобилизацию», — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер также раскрыл подоплёку конфликта между уволенным главкомом Сырским и экс-министром Федоровым. Именно в мобилизации, по его словам, и крылась суть разногласий: Сырский требовал 40 тысяч человек в месяц, а получал лишь 25 тысяч. С приходом Хмары этот вопрос будет решён жёсткими методами.

Ранее Азаров уже называл перестановки частью стратегии Запада по усилению нацификации Украины, отметив, что новый главком ВСУ Драпатый известен кровавыми операциями в Мариуполе.

Полная версия интервью с Николаем Азаровым скоро выйдет на aif.ru.

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