Переворот Зеленского: Азаров объяснил резкие перестановки во власти Украины

«Таким образом, в Министерство обороны поставили садиста, нациста, еще более жесткого, чем уволенный Федоров. Если амбициозный Федоров всё время рвался наверх, то Хмара никуда рваться не будет — он будет спокойно проводить облавы на население. Ему присущи садизм и жестокость, он бросит все силы на мобилизацию», — подчеркнул Азаров.