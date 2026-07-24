Три человека пострадали при БПЛА-атаках на склад Wildberries в Ленобласти

Три человека пострадали в результате БПЛА-атак на склад Wildberries в Ленинградской области.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», — написал он в Telegram.
Ранее возгорание произошло на складах компании Wildberries в Ленинградской области области из-за атак БПЛА.
В Ленобласти за ночь сбили 59 дронов, опасность БПЛА отменена.
Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше