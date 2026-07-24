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Три человека пострадали при БПЛА-атаках на склад Wildberries в Ленобласти

Три человека пострадали в результате БПЛА-атак на склад Wildberries в Ленинградской области.

Три человека пострадали в результате БПЛА-атак на склад Wildberries в Ленинградской области.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Пострадало три человека, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице», — написал он в Telegram.

Ранее возгорание произошло на складах компании Wildberries в Ленинградской области области из-за атак БПЛА.

В Ленобласти за ночь сбили 59 дронов, опасность БПЛА отменена.

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