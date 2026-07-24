В Магадане обсудили использование морского потенциала Дальнего Востока

Военно-морской флот России играет определяющую роль в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и гарантирует безопасность стратегических морских путей. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время совещания в Магадане. Мероприятие прошло по поручению главы государства Владимира Путина и было посвящено вопросам использования морского потенциала региона.
Патрушев подчеркнул историческое значение присутствия военных моряков на тихоокеанском побережье. Именно база ВМФ стала фундаментом для возникновения крупных дальневосточных центров — Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Без военного ведомства эти города могли бы не появиться или сформироваться значительно позже.
Сегодня функции флота вышли за рамки чисто оборонных задач. По словам председателя Морской коллегии, военные заказы стимулируют развитие местной промышленности. Кроме того, моряки совместно с пограничной службой занимаются охраной водных биоресурсов, предотвращая незаконный промысел.
Отдельное внимание Патрушев уделил вопросу безопасности логистики. Флот обеспечивает стабильность стратегических морских коммуникаций, что критически важно для экономической связности удаленных территорий Дальнего Востока с остальной частью страны. Участие ВМФ в гражданских процессах остается одним из приоритетов государственной политики в регионе.
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