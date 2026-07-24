В Магадане обсудили использование морского потенциала Дальнего Востока

Военно-морской флот России играет определяющую роль в социально-экономическом развитии Дальнего Востока и гарантирует безопасность стратегических морских путей. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время совещания в Магадане. Мероприятие прошло по поручению главы государства Владимира Путина и было посвящено вопросам использования морского потенциала региона.