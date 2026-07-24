США ввели новую пошлину в 12,5% на импорт товаров из Казахстана и России

Трамп подписал указ об ужесточении торговых правил. Новые тарифы вступают в силу 24 июля и касаются товаров из 60 стран. Помимо РФ и Казахстана в списке — Великобритания, Япония, страны ЕС.
В Вашингтоне заявили, что эти страны якобы плохо следят за запретом на использование принудительного труда при производстве товаров. В документе, опубликованном на сайте Офиса торгового представителя Соединенных Штатов, написано:
«54 государства не смогли ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда», — говорится в тексте.
Для грузов, которые уже находятся в пути, предусмотрена небольшая отсрочка до 28 июля.
В целом, США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров. Они заменят собой временную глобальную 10%-ю пошлину, которую администрация президента Дональда Трампа задействовала в феврале 2026-го после отмены Верховным судом торговых пошлин, введенных в апреле 2025 года.
Срок этой временной меры был ограничен 150 днями и истекает в пятницу, из-за чего Белый дом переходит к применению целевых пошлин с новым юридическим обоснованием.