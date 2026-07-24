США ввели новую пошлину в 12,5% на импорт товаров из Казахстана и России

В целом, США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров. Они заменят собой временную глобальную 10%-ю пошлину, которую администрация президента Дональда Трампа задействовала в феврале 2026-го после отмены Верховным судом торговых пошлин, введенных в апреле 2025 года.