«Он умел видеть вперед, это спасло флот в начале ВОВ»: каким был адмирал Кузнецов

24 июля 1904 года, 122 года назад, родился Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза, нарком Военно-морского флота, главнокомандующий ВМС и военно-морской министр СССР Николай Кузнецов. Будучи мальчишкой, еще у себя в деревне Медведки Вологодской губернии (ныне Котласский округ Архангельской области), мечтал стать моряком, водить лучшие корабли. В 1939 году в возрасте 34 лет Кузнецов стал народным комиссаром ВМФ — самым молодым наркомом в Советском Союзе.
Серьезный и добрый.
«Мы с дедушкой чаще всего на даче общались, как внучка с дедушкой, я совсем маленькая была в 1974 году, мне было тогда пять лет», — рассказывает внучка адмирала Ольга Владимировна Павленко.
Много размышлял, гулял, такой серьезный, с легкой грустью, говорит она. «Запомнился он мне, во-первых, очень добрым, а во-вторых, серьезным и красивым человеком, который писал, долго сидел за машинкой. Он сажал меня на колени, иногда даже разрешал постучать в эти кнопочки. Знаете, он такой внимательный, красивый, высокий, седой и загадочный дедушка, вызывающий у меня, ребенка, колоссальное уважение. Мне очень нравилась его строгая серая кофта поверх белой рубашки, в которой он гулял со мной. Дедушка Коля был очень доступный и добрый. И это меня по-детски восхищало», — отмечает она.
Когда пересматриваешь дачные детские фотографии во взрослом возрасте, говорит Павленко, становится понятно, что его грусть и задумчивость были вызваны тем, что его, полного сил, отстранили от важных дел. «В своих мемуарах он очень честно и объективно проанализировал свой жизненный путь и оставил ценнейшие воспоминания о годах войны. Но эта грусть и серьезность в его облике навсегда остались в моей памяти», — говорит внучка адмирала.
Начало войны.
К началу войны на службе ВМФ СССР находилось около тысячи кораблей различных классов, включая 3 линкора, почти 10 крейсеров, 54 лидера и эсминца, 212 подводных лодок, напомнил в беседе с ТАСС член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов. Флот усиливали более 2,5 тыс. самолетов и 260 береговых артиллерийских батарей.
«Николай Герасимович проявил колоссальную смелость — ведь это могло бы стоить ему жизни, если бы война не началась тогда, в тот роковой момент. Готовность флота молниеносно отразить атаку врага — это колоссальная организационная работа деда по отлаживанию боевых готовностей за годы до того. То есть он умел видеть вперед. Мне кажется, что очень важно для военачальника, особенно в наше время, так это просчитывать шаги вперед, иметь стратегическое мышление, это как раз то качество, которым обладал адмирал Кузнецов», — отмечает Павленко.
Во-вторых, продолжает внучка адмирала, вся система боевых готовностей, над которой он работал, была направлена на минимизацию потерь — забота о людях, личном составе для Кузнецова всегда была приоритетом, как и выполнение боевых задач. «Флот был полностью готов к войне, и в первый день войны не потерял ни одного корабля, а самолеты морской авиации уже в первые месяцы делали боевые вылеты и бомбили Берлин», — рассказывает она.
Флоту повезло, потому что незадолго до начала войны во главе стал человек, который понимал обстановку, имел необходимый опыт, болел за дело и не боялся ответственности, считает Дмитрий Хазанов. «Он прошел много по службе прежде, чем занял высокие должности. В частности, командовал крейсером “Червона Украина” довольно долго и получил опыт войны в Испании. Поэтому он сделал все, чтобы нападение врага не застало наш флот врасплох. И как мы сегодня знаем, ни один корабль не был уничтожен, потоплен во время внезапного удара вражеской авиации по нашим военно-морским базам, отдельным кораблям», — отмечает историк.
Адмирал Кузнецов, говорит Хазанов, оказался на своем месте и много сделал для того, чтобы флот достойно поддерживал наземные войска, но прежде всего активно действовала морская авиация. По его словам, имя Николая Кузнецова справедливо ставить в ряд со сподвижником Петра I и одним из создателей флота Федором Апраксиным, флотоводцем и мореплавателем Михаилом Лазаревым, героем Крымской войны Павлом Нахимовым.
«Обычно часто у нас упоминают неудачи, особенно связанные с начальным периодом. Но на самом-то деле наш флот показал способность поддерживать армию. Конечно, основные события развивались на сухопутном фронте, но без поддержки флота это было бы сложно. Без наших подводных лодок на Балтике в 1942 году трудно представить боевые действия на вражеских коммуникациях. Или 1944−1945 годы — без морской авиации, которая постепенно стала уничтожать все больше кораблей противника, даже больше, чем подводные лодки», — отметил в беседе с ТАСС заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.
«Строптивый ставленник Сталина».
Кузнецов был человеком очень прямым, честным и не боялся вступать в спор даже со Сталиным, рассказал в беседе с ТАСС российский писатель-маринист, капитан 1-го ранга Владимир Шигин, автор книги о Кузнецове «Строптивый ставленник Сталина».
«Надо отдать должное, что Сталин к таким людям, как Кузнецов, относился с уважением. Однажды Сталин ему сказал: “Кузнецов, зачем ты все время со мной споришь и споришь? Вот уже Берия мне даже говорил, может, арестовать Кузнецова, такой спорщик вечный? Ты давай немножко все-таки поосторожней”, — отметил Шигин.
Казалось бы, после Великой Отечественной войны Кузнецова ждала блестящая карьера. Но в феврале 1946 года самостоятельный Наркомат ВМФ упразднили, включив флот в состав объединенного Наркомата Вооруженных сил СССР. Должность Кузнецова стала называться главнокомандующий ВМФ — заместитель наркома (затем министра) Вооруженных сил.
«Выяснилось, что у адмирала и Сталина существенно расходятся взгляды на многие вопросы будущего флота. В частности, вождь не поддержал 10-летнюю программу военного судостроения. Идея создания собственных авианосцев также не получила поддержки из-за дороговизны и отсутствия опыта создания огромных современных кораблей. Результатом стала отставка Николая Кузнецова с поста главкома в январе 1947 года», — рассказал Хазанов.
Спустя год Сталин инициировал процесс над четырьмя адмиралами, включая Кузнецова. Его снизили в воинском звании до контр-адмирала. Однако опала длилась недолго: с июня 1948 года Кузнецов уже стал замещать главкома войск по Дальнему Востоку по военно-морским силам. Затем возглавил один из Тихоокеанских флотов — в то время было два Тихоокеанских и два Балтийских флота. В июле 1951 года вице-адмиралу Кузнецову, еще при жизни Сталина, было приказано вновь возглавить флот как военно-морскому министру СССР. Весной 1953 года ему вернули звание адмирала флота, а судимость сняли. Звание Адмирала флота Советского Союза Кузнецову вернули посмертно в 1988 году.
Тяжелый авианесущий крейсер «Кузнецов».
Справедливость восторжествовала и в октябре 1990 года, когда единственному авианосцу ВМФ РФ присвоили имя «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». 20 января 1991 года корабль был официально зачислен в состав Северного флота ВМФ СССР.
«Я на нем ходил в 2004 году в Атлантику. Оставляет потрясающее впечатление своими колоссальными размерами. Наличие самолетов, вертолетов, огромной команды, — говорит служивший на авианосце Шигин. — В 2004-м мы как-то неудачно сманеврировали и попали в центр тайфуна в Северной Атлантике. Авианосец, конечно, держался лучше на волне, но даже его высокую полетную палубу заливало — такой был шторм. Я с ходовой рубки наблюдал: корабль, построенный гением человека, несмотря на всю неистовость океана, одержал победу, мы вышли из шторма победителями. Сейчас, мы надеемся, все-таки он будет до конца отремонтирован, войдет полноценно в строй».
Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 года — январе 2017 года крейсер впервые принял участие в боевых действиях: палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) на территории Сирии. 23 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин наградил авианосец орденом Ушакова.
День ВМФ.
Внучка адмирала уже много лет занимается патриотической работой с подрастающим поколением. «Ничто не впечатляет детей так, как путешествие по местам боевой славы, историческая экспедиция, посещение действующей подводной лодки или тяжелого авианесущего крейсера. Они сразу погружаются в героическую историю нашей страны, в тяжелые будни наших современников военнослужащих, мечтают о своих подвигах, ведь дети чувствуют сердцем», — говорит Павленко.
Мужчины в нашей семье служили и служат Родине, говорит она. «Дедушка, отец и два дяди еще в Советском Союзе, сейчас мой брат Николай Владимирович Кузнецов служит уже третий год на СВО, сын Иван Александрович Павленко проходил срочную службу на Балтийском флоте, провел восемь месяцев в дальнем походе, а племянник, Владимир Николаевич Кузнецов, окончил Нахимовское училище в прошлом году и сейчас учится на первом курсе московского вуза, изучает экономику», — отмечает она.
В 2026 году День ВМФ, который для семьи является двойным праздником, Ольга Владимировна встретит во Владивостоке, где чтят память Николая Герасимовича Кузнецова. Тихоокеанский флот сыграл важную роль в карьере адмирала.
«Есть такая история, из уст в уста передающаяся, что на одном из парадов дедушка стоял вместе с Иосифом Виссарионовичем, и он увидел, как прекрасно идут моряки строем. И говорит: “Какая красота, как моряки твои идут, а что же праздника у них нет? Надо бы им праздник сделать свой”, — рассказывает Павленко.
Кузнецов попросил установить дату летом — ведь для праздника важна хорошая погода. Сталин согласился и предложил сделать его в день рождения наркома, 24 июля. «Потом уже сделали как удобно, последнее воскресенье июля, чтобы был выходной, семьи могли отмечать. Поэтому день рождения непосредственно связан с Днем Военно-морского флота. Это совпадение стало очень радостной для флота традицией», — заключила внучка адмирала.
Гулия Леваненкова.