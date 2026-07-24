«Он умел видеть вперед, это спасло флот в начале ВОВ»: каким был адмирал Кузнецов

Много размышлял, гулял, такой серьезный, с легкой грустью, говорит она. «Запомнился он мне, во-первых, очень добрым, а во-вторых, серьезным и красивым человеком, который писал, долго сидел за машинкой. Он сажал меня на колени, иногда даже разрешал постучать в эти кнопочки. Знаете, он такой внимательный, красивый, высокий, седой и загадочный дедушка, вызывающий у меня, ребенка, колоссальное уважение. Мне очень нравилась его строгая серая кофта поверх белой рубашки, в которой он гулял со мной. Дедушка Коля был очень доступный и добрый. И это меня по-детски восхищало», — отмечает она.