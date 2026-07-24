Группировка «Север» за ночь уничтожила САУ и более 90 военных ВСУ

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» за ночь уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» и более 90 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили САУ 2С1 “Гвоздика”, радиолокационную станцию Rada, 4 пункта управления БПЛА, более 90 военнослужащих и 12 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — рассказали там.
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