Более 20 военных ВСУ скончались в Черниговской области от неизвестной инфекции

Более 20 боевиков 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области.
Об этом РИА Новости заявили представители силовых структур.
«18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — заявил источник агентства.
Ранее стало известно, что в Черниговской области растут небоевые потери среди военных ВСУ. Сердечно-сосудистые заболевания приводят к росту небоевых потерь.
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