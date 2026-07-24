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Более 20 военных ВСУ скончались в Черниговской области от неизвестной инфекции

Более 20 боевиков 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области.

Более 20 боевиков 36-й путевосстановительной бригады ВСУ скончались от неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области.

Об этом РИА Новости заявили представители силовых структур.

«18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат», — заявил источник агентства.

Ранее стало известно, что в Черниговской области растут небоевые потери среди военных ВСУ. Сердечно-сосудистые заболевания приводят к росту небоевых потерь.

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