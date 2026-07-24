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Виталий Хоценко встретился с полномочным послом Республики Казахстан в России

Они обсудили программу форума, который начнётся в Омске сегодня.

Источник: max.ru/VPKhotcenko

Сегодня, 24 июля 2026 года, в Омске начнётся XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед началом мероприятия губернатор Виталий Хоценко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Они обсудили программу форума.

— Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда ориентирует нас на укрепление дружеских отношений. Уверен, что и сегодняшний диалог станет ещё одним кирпичиком в фундамент крепкой дружбы между Россией и Казахстаном и сделает наши страны только сильнее, — написал в своём официальном макс-канале губернатор.