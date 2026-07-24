Виталий Хоценко встретился с полномочным послом Республики Казахстан в России

— Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда ориентирует нас на укрепление дружеских отношений. Уверен, что и сегодняшний диалог станет ещё одним кирпичиком в фундамент крепкой дружбы между Россией и Казахстаном и сделает наши страны только сильнее, — написал в своём официальном макс-канале губернатор.