Виталий Хоценко встретился с полномочным послом Республики Казахстан в России

Сегодня, 24 июля 2026 года, в Омске начнётся XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед началом мероприятия губернатор Виталий Хоценко встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в России Дауреном Абаевым. Они обсудили программу форума.
— Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда ориентирует нас на укрепление дружеских отношений. Уверен, что и сегодняшний диалог станет ещё одним кирпичиком в фундамент крепкой дружбы между Россией и Казахстаном и сделает наши страны только сильнее, — написал в своём официальном макс-канале губернатор.