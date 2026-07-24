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Конгрессвумен Луна хотела бы присутствовать при возвращении экипажа с МСК

Член Палаты представителей Конгресса США отметила, что Вашингтон стремится к свободному и открытому диалогу с другой ядерной сверхдержавой.

ВАШИНГТОН, 24 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС, что хотела бы присутствовать при возвращении на Землю российско-американского экипажа с Международной космической станции (МКС).

«Я отмечу, что мы стремимся к свободному и открытому диалогу с другой ядерной сверхдержавой», — отметила она, говоря о России. «Как вы видели, наши астронавты недавно отправились [в космос] вместе с вашими. И я надеюсь, что буду присутствовать при их возвращении», — подчеркнула она.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем доставила новый экипаж корабля «Союз МС-29» к МКС 14 июля. В его состав вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров (командир экипажа), Анна Кикина (первая женщина — специальный корреспондент ТАСС на МКС), а также астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Анил Менон. Ожидаемая продолжительность миссии составляет 261 сутки.

За пуском с космодрома наблюдал глава американского космического агентства Джаред Айзекман. За последние восемь лет он первым среди руководителей НАСА посетил запуск экспедиции к МКС с Байконура.

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