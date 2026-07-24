Конгрессвумен Луна хотела бы присутствовать при возвращении экипажа с МСК

«Я отмечу, что мы стремимся к свободному и открытому диалогу с другой ядерной сверхдержавой», — отметила она, говоря о России. «Как вы видели, наши астронавты недавно отправились [в космос] вместе с вашими. И я надеюсь, что буду присутствовать при их возвращении», — подчеркнула она.