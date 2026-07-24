Кулеба: Украине грозит дефицит продуктов из-за ударов по портам

На Украине из-за ударов ВС России по портам вскоре начнутся перебои с продуктами.
Об этом сказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «СТРАНА.ua».
«Начинается тотальная война. Это большая беда… Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — заявил он.
Ранее ВС России ударили по инфраструктуре порта Южный, используемого в интересах ВСУ.
Дроны «Герань-4» поразили суда у Одессы и в Николаеве.
Также сообщалось, что в украинские порты перестали заходить суда.
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