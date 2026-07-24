Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кулеба: Украине грозит дефицит продуктов из-за ударов по портам

На Украине из-за ударов ВС России по портам вскоре начнутся перебои с продуктами.

Источник: RT на русском

На Украине из-за ударов ВС России по портам вскоре начнутся перебои с продуктами.

Об этом сказал экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет «СТРАНА.ua».

«Начинается тотальная война. Это большая беда… Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — заявил он.

Ранее ВС России ударили по инфраструктуре порта Южный, используемого в интересах ВСУ.

Дроны «Герань-4» поразили суда у Одессы и в Николаеве.

Также сообщалось, что в украинские порты перестали заходить суда.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше