Военкор Хейсканен отметил, что ВСУ действуют по лекалам нацистов

«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны. То, что делали фашисты — продовольствие уничтожали, топливные резервуары уничтожали, дома у людей сжигали, идет по этой тропе и эта фашистская, натовская, украинская гнида. Несмотря на это, и люди, и военные, русские ребята готовы “землю грызть”, но русские своего добьются», — сказал он.