Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Хейсканен отметил, что ВСУ действуют по лекалам нацистов

Финский военный корреспондент таким образом прокомментировал украинские удары по топливным резервуарам и гражданским объектам.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украина под руководством ее западных кураторов бьет по топливным резервуарам и гражданским объектам по лекалам нацистов. Об этом заявил ТАСС финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны. То, что делали фашисты — продовольствие уничтожали, топливные резервуары уничтожали, дома у людей сжигали, идет по этой тропе и эта фашистская, натовская, украинская гнида. Несмотря на это, и люди, и военные, русские ребята готовы “землю грызть”, но русские своего добьются», — сказал он.

Ранее Хейсканен провел пикет у посольства Финляндии в Москве с призывом прекратить вооружать Украину.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше