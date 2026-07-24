МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украина под руководством ее западных кураторов бьет по топливным резервуарам и гражданским объектам по лекалам нацистов. Об этом заявил ТАСС финский военный корреспондент Кости Хейсканен.
«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны. То, что делали фашисты — продовольствие уничтожали, топливные резервуары уничтожали, дома у людей сжигали, идет по этой тропе и эта фашистская, натовская, украинская гнида. Несмотря на это, и люди, и военные, русские ребята готовы “землю грызть”, но русские своего добьются», — сказал он.
Ранее Хейсканен провел пикет у посольства Финляндии в Москве с призывом прекратить вооружать Украину.