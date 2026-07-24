Шапша: ночью ПВО сбила 17 БПЛА над Калужской областью

В ночное время системы ПВО сбили 17 дронов ВСУ над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов Калужской области.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — заявил он.
В Ленобласти за ночь сбили 59 дронов, опасность БПЛА отменена.
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