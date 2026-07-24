Патрушев посетил объекты морского потенциала Дальнего Востока в Магадане

Кроме того, Патрушев оценил ход строительства Морского туристического центра, который будет обслуживать прогулочные суда и яхты различного класса как магаданцев, так и гостей региона. Также он проконтролировал ход строительства второй очереди берегоукрепления в бухте Нагаева, где главным инженерным решением является возведение гидротехнического сооружения с подпорной стенкой для противостояния экстремальным штормовым и ледовым нагрузкам Охотского моря.