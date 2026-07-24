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Патрушев посетил объекты морского потенциала Дальнего Востока в Магадане

Председатель Морской коллегии отметил перспективы использования порта города в рамках реализации проекта Трансарктического транспортного коридора.

МАГАДАН, 24 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки посетил в Магадане объекты, необходимые для развития морского потенциала Дальнего Востока.

Патрушев ознакомился с деятельностью Магаданского морского торгового порта, обратив внимание на перспективы его развития в целях обеспечения Магаданской области необходимыми грузами, а также использования в рамках реализации проекта Трансарктического транспортного коридора.

Кроме того, помощник президента осмотрел площадку строительства Морского логистического центра — глубоководного универсального порта для комплексного обслуживания судов разных классов, перевалки широкого спектра грузов, технического обслуживания и снабжения судов, межсезонной стоянки судов и замены экипажей. Предполагается, что реализация проекта позволит полноценно включиться в работу Северного морского пути.

Кроме того, Патрушев оценил ход строительства Морского туристического центра, который будет обслуживать прогулочные суда и яхты различного класса как магаданцев, так и гостей региона. Также он проконтролировал ход строительства второй очереди берегоукрепления в бухте Нагаева, где главным инженерным решением является возведение гидротехнического сооружения с подпорной стенкой для противостояния экстремальным штормовым и ледовым нагрузкам Охотского моря.

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