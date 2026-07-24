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Четыре человека погибли при ударе США по западу Ирана

Из-за американских ракетных ударов по иранскому городу Ахваз и его окрестностям погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на данные местных властей. Атакованный город находится на западе страны.

Из-за американских ракетных ударов по иранскому городу Ахваз и его окрестностям погибли четыре человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на данные местных властей. Атакованный город находится на западе страны.

Сегодня США били по Ирану 13-ю ночь подряд, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Удары продолжались более двух часов. Помимо Ахваза, под обстрел попали остров Кешм и портовый город Бендер-Аббас, где также сообщалось о пострадавших.

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