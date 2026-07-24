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TWZ: США возобновят закупки ракет Patriot предыдущего поколения спустя 30 лет

Вооружённые силы США впервые за 30 лет возобновят закупки ракет предыдущего поколения для комплексов Patriot.

Вооружённые силы США впервые за 30 лет возобновят закупки ракет предыдущего поколения для комплексов Patriot.

Об этом пишет TWZ, ссылаясь на заявление гендиректора компании RTX (бывшая Raytheon) Кристофера Калио.

«В числе заказов контракты более чем на $5 млрд на ракеты-перехватчики GEM-T для комплекса Patriot — главным образом от зарубежных заказчиков, а также первый более чем за 30 лет внутренний заказ на серийное производство GEM-T», — сообщил он.

Ранее Владимир Зеленский встретился с представителями американской компании — производителя ракет для Patriot Raytheon.

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