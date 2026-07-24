Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мозырский НПЗ попал под санкции Евросоюза

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Мозырский нефтеперерабатывающий завод попал в очередной пакет санкций Евросоюза, говорится в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС.

Источник: Sputnik.by

«OAO Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — написано в документе.

Кроме НПЗ, в 21-м пакете санкций значится и Европейская трейдинговая компания, которую в Евросоюзе посчитали как связанную с НПЗ.

Накануне Совет Евросоюза объявил, что в рамках 21 пакета санкций в отношении России были введены ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц.

Вместе с тем страны ЕС не смогли включить в 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Против этого ранее выступала Греция. Власти страны заявляли, что запрет на российский СПГ станет губительным для греческой судоходной компании Dynagas.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше