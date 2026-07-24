Мозырский НПЗ попал под санкции Евросоюза

«OAO Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — написано в документе.
Кроме НПЗ, в 21-м пакете санкций значится и Европейская трейдинговая компания, которую в Евросоюзе посчитали как связанную с НПЗ.
Накануне Совет Евросоюза объявил, что в рамках 21 пакета санкций в отношении России были введены ограничения против 48 физических и 170 юридических лиц.
Вместе с тем страны ЕС не смогли включить в 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Против этого ранее выступала Греция. Власти страны заявляли, что запрет на российский СПГ станет губительным для греческой судоходной компании Dynagas.