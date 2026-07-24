Мозырский НПЗ попал под санкции Евросоюза

Вместе с тем страны ЕС не смогли включить в 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского сжиженного природного газа европейскими танкерами в третьи страны. Против этого ранее выступала Греция. Власти страны заявляли, что запрет на российский СПГ станет губительным для греческой судоходной компании Dynagas.