Британия заявила о готовности защищаться после угроз Ирана в адрес авиабаз

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, что считает авиабазу ВВС Фэрфорд (расположена в графстве Глостершир в Англии) «законной целью» после того, как США использовали ее для бомбардировок Ирана 21 июля. В своем заявлении КСИР призвал британскую монархию «не обременять еще больше свою темную историю». Корпус также обвинил Великобританию в организации разделения народов исламских стран, исторических массовых убийствах, установлении подконтрольных авторитарных правительств в регионе.