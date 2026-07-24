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Британия заявила о готовности защищаться после угроз Ирана в адрес авиабаз

Правительство Великобритании заявило, что страна «готова защищать себя круглосуточно» и обеспечивать безопасность Соединенного Королевства от любых нападений, «будь то на нашей территории или из-за рубежа». Заявления прозвучали после того, как Иран обвинил Великобританию в «соучастии в преступлении агрессии и военных преступлениях», позволив США совершать «незаконные нападения» с использованием британских авиабаз, сообщает LBC.

Правительство Великобритании заявило, что страна «готова защищать себя круглосуточно» и обеспечивать безопасность Соединенного Королевства от любых нападений, «будь то на нашей территории или из-за рубежа». Заявления прозвучали после того, как Иран обвинил Великобританию в «соучастии в преступлении агрессии и военных преступлениях», позволив США совершать «незаконные нападения» с использованием британских авиабаз, сообщает LBC.

В Минобороны Великобритании уточнили, что защита страны включает в себя «применение многоуровневого подхода к противовоздушной и противоракетной обороне». Для этого задействованы средства Королевского военно-морского флота, британской армии и Королевских военно-воздушных сил «в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением, что считает авиабазу ВВС Фэрфорд (расположена в графстве Глостершир в Англии) «законной целью» после того, как США использовали ее для бомбардировок Ирана 21 июля. В своем заявлении КСИР призвал британскую монархию «не обременять еще больше свою темную историю». Корпус также обвинил Великобританию в организации разделения народов исламских стран, исторических массовых убийствах, установлении подконтрольных авторитарных правительств в регионе.

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