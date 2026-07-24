Госуслуги планируют превратить в аналог социальной сети

Портал «Госуслуги» к 2035 году может превратиться в универсальную цифровую платформу для общения, получения услуг и организации повседневной жизни. Среди обсуждаемых инициатив — создание собственной социальной сети с лентой публикаций, тематическими сообществами и возможностью взаимодействия между пользователями.
Также рассматривается запуск семейных сервисов. Пользователям могут стать доступны доверенные чаты, общий календарь, а также возможность оформлять государственные услуги в интересах родственников с их согласия.
Кроме того, в экосистему «Госуслуг» может войти единый агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтёрских мероприятий. Предполагается, что сервис позволит не только получать государственные услуги, но и пользоваться широким спектром цифровых сервисов в одном приложении.
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