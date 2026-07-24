Госуслуги планируют превратить в аналог социальной сети

Кроме того, в экосистему «Госуслуг» может войти единый агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтёрских мероприятий. Предполагается, что сервис позволит не только получать государственные услуги, но и пользоваться широким спектром цифровых сервисов в одном приложении.