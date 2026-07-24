Сенат США рассмотрит включение Ирана в проект антироссийских санкций

«Я думаю, что все относятся к этому нормально, потому что мы в любом случае это делаем — санкции против Ирана мы вводим последние 30 лет. Я вел переговоры с демократами и коллегами из нашей партии, и… думаю, мы приближаемся к соглашению», — сказал господин Тьюн (цитата по The Hill).