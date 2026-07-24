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Сенат США рассмотрит включение Ирана в проект антироссийских санкций

Сенат США изучит возможность добавить ограничения для Ирана в законопроект о санкциях против России, сообщил лидер большинства республиканец Джон Тьюн. Об этой идее ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

Сенат США изучит возможность добавить ограничения для Ирана в законопроект о санкциях против России, сообщил лидер большинства республиканец Джон Тьюн. Об этой идее ранее сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я думаю, что все относятся к этому нормально, потому что мы в любом случае это делаем — санкции против Ирана мы вводим последние 30 лет. Я вел переговоры с демократами и коллегами из нашей партии, и… думаю, мы приближаемся к соглашению», — сказал господин Тьюн (цитата по The Hill).

Лидер большинства отметил, что стремится убедить демократов согласиться на более быстрое обсуждение законопроекта в Сенате и как можно скорее перейти к голосованию. 7 августа сенаторы уйдут на каникулы.

Речь идет о проекте антироссийских санкций, главным инициатором которого стал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он умер в начале июля, после чего инициатива получила новый импульс, отмечает Politico. Законопроект предусматривает введение 100-процентных вторичных пошлин в отношении стран, продолжающих закупать российскую нефть и газ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меры, принятые во всех отношениях».

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