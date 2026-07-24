Независимого кандидата в парламент Тайваня осудили за китайское финансирование

Согласно приговору, Ма Чживэй получила около $32,5 тыс. от двоих китайских знакомых, обозначенных как «Бинцзе» и «А Хао». Деньги пошли на финансирование ее предвыборной гонки в Таоюане. В ответ кандидат передала этой паре визитки сотрудников национальной безопасности и справочник сотрудников по связям между центральным правительством и парламентом. Тем самым она намеревалась поддержать доверие и заручиться дальнейшей финансовой поддержкой.