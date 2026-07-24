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Зеленский признал, что ни одно судно не смогло зайти в порт 22 июля

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский сообщил о прекращении захода судов в украинские порты 22 июля. По его словам, за сутки ни одно судно не смогло прибыть в портовую инфраструктуру страны. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Источник: Life.ru

«Вчера ни одно судно не смогло зайти в наш порт», — отметил Зеленский.

Ранее Life.ru писал, что судоходство в украинских портах почти остановилось, что серьёзно вредит экономике страны. Из-за этого морской экспорт, особенно сельскохозяйственной продукции, может падать на 2−3 миллиарда долларов каждый месяц. Трейдеры вынуждены снижать цены на зерно, чтобы компенсировать растущие риски и расходы на логистику. Это делает сельское хозяйство менее прибыльным. В результате ударов ВС РФ по портам уничтожена примерно треть складских мощностей, что угрожает урожаю следующего года. Кроме того, перебои с морскими поставками заставляют искать альтернативные пути через западную границу или Дунай. Это увеличивает затраты и сроки доставки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.