Зеленский признал, что ни одно судно не смогло зайти в порт 22 июля

Ранее Life.ru писал, что судоходство в украинских портах почти остановилось, что серьёзно вредит экономике страны. Из-за этого морской экспорт, особенно сельскохозяйственной продукции, может падать на 2−3 миллиарда долларов каждый месяц. Трейдеры вынуждены снижать цены на зерно, чтобы компенсировать растущие риски и расходы на логистику. Это делает сельское хозяйство менее прибыльным. В результате ударов ВС РФ по портам уничтожена примерно треть складских мощностей, что угрожает урожаю следующего года. Кроме того, перебои с морскими поставками заставляют искать альтернативные пути через западную границу или Дунай. Это увеличивает затраты и сроки доставки.