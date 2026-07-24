Зеленский: США предложили несколько вариантов завершения конфликта на Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал искать новые подходы к урегулированию конфликта на Украине. Он сделал заявление после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях конференции глав МИД стран АСЕАН в Маниле. По оценке Рубио, прежние инициативы не получили поддержки всех сторон. Госсекретарь связал возможность урегулирования с появлением новых предложений и концепций.