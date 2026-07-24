США впервые за 30 лет закупили ракеты предыдущего поколения для Patriot

Отказ от новых закупок PAC-2 ранее поставили под сомнение в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. В докладе к проекту закона о национальной обороне (NDAA) на 2027 финансовый год законодатели указали, что ракеты GEM-T продолжают эффективно дополнять системы PAC-3 в условиях реальных боевых действий.