ВСУ атаковали миномётами и дроном своих же пограничников

Военнослужащие укрылись в лесополосе и связались с командованием. Там им сообщили, что повторно транспорт за ними не отправят. Оставшиеся бойцы решили утром самостоятельно выйти в тыл. Однако к рассвету большинство покинуло укрытие, оставив Богатырева и ещё одного тяжелораненого сослуживца.