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ВСУ атаковали миномётами и дроном своих же пограничников

Сдавшийся в российский плен замначальника украинской погранзаставы Владислав Богатырёв рассказал, как попал под огонь своих сослуживцев во время эвакуации с позиций на Харьковском направлении. По его словам, за подразделением приехал автомобиль, однако примерно через 500 метров машину атаковали.

Источник: Life.ru

«В это время по нам работали [наши] FPV-дрон и миномёт. Мы повыпрыгивали, побежали в ближайшую посадку. Были тяжело ранены два человека, в том числе и я», — рассказал пленный в видео ТАСС.

Военнослужащие укрылись в лесополосе и связались с командованием. Там им сообщили, что повторно транспорт за ними не отправят. Оставшиеся бойцы решили утром самостоятельно выйти в тыл. Однако к рассвету большинство покинуло укрытие, оставив Богатырева и ещё одного тяжелораненого сослуживца.

Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, что командование угрожало солдатам ударами FPV-дронов за попытку отхода с позиций. Когда российские военные вскрыли расположение подразделения и начали бить миномётами и дронами, обстрел усилился. Однако в ответ на доклады по рации бойцам приказали оставаться на месте, пообещав убивать дронами каждого, кто решится отступить без разрешения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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