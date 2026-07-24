В США прогнозируют наибольшую с конца 80-х годов заболеваемость корью

По данным Департамента общественного здравоохранения Калифорнии, 49 из 52 заболевших в этом году не были вакцинированы или не имели данных о прививках. Основной удар приходится на детей и молодежь: 15 заболевших — дети до 5 лет, еще 27 — в возрасте от 5 до 19 лет. Врачи связывают распространение вируса со снижением уровня вакцинации в отдельных районах и завозом инфекции из-за рубежа.