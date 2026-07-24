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Губернатор Приангарья: Затягивать сроки реализации инициативных проектов недопустимо

IrkutskMedia, 24 июля. Затягивать сроки реализации инициативных проектов, запланированных на текущий год, категорически недопустимо. До конца июля органам местного самоуправления необходимо завершить все конкурсные процедуры и заключить муниципальные контракты на реализацию проектов, инициированных жителями. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания с членами регионального правительства.

Источник: IrkutskMedia.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, механизм инициативного бюджетирования предполагает прямое участие населения: граждане не только выбирают, на их взгляд, наиболее значимые и полезные инициативы, но и вносят финансовый вклад в их реализацию. При этом размер инициативного платежа, перечисленного в бюджет муниципального образования населением или бизнесом, должен составлять не менее 10% от общей стоимости проекта.

В 2026 году в Приангарье реализуется 634 инициативных проекта в 124 муниципальных образованиях. На эти цели выделено свыше 1,2 млрд рублей, в том числе более 1 млрд — из областного бюджета, свыше 154 млн — в виде инициативных платежей граждан и около 20 млн — из местных бюджетов.

По данным на 1 июля 2026 года, муниципальными образованиями уже законтрактовано 88% запланированной суммы.

«Инициативные проекты — это прямой механизм вовлечения граждан в развитие территорий. Затягивание сроков здесь недопустимо, люди ждут результата. Несмотря на крайне сложную бюджетную ситуацию, мы защитили это направление. И в ближайшее время органы местного самоуправления должны завершить все мероприятия по проведению конкурсных процедур и заключению контрактов», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Основная часть инициативных проектов направлена на благоустройство территорий, текущий ремонт и материально-техническое обеспечение социальных учреждений, создание инклюзивной среды, обустройство детских и спортивных площадок, а также организацию автопарковок и мест массового отдыха.