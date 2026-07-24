Губернатор Приангарья: Затягивать сроки реализации инициативных проектов недопустимо

Как сообщает пресс-служба облправительства, механизм инициативного бюджетирования предполагает прямое участие населения: граждане не только выбирают, на их взгляд, наиболее значимые и полезные инициативы, но и вносят финансовый вклад в их реализацию. При этом размер инициативного платежа, перечисленного в бюджет муниципального образования населением или бизнесом, должен составлять не менее 10% от общей стоимости проекта.
В 2026 году в Приангарье реализуется 634 инициативных проекта в 124 муниципальных образованиях. На эти цели выделено свыше 1,2 млрд рублей, в том числе более 1 млрд — из областного бюджета, свыше 154 млн — в виде инициативных платежей граждан и около 20 млн — из местных бюджетов.
По данным на 1 июля 2026 года, муниципальными образованиями уже законтрактовано 88% запланированной суммы.
«Инициативные проекты — это прямой механизм вовлечения граждан в развитие территорий. Затягивание сроков здесь недопустимо, люди ждут результата. Несмотря на крайне сложную бюджетную ситуацию, мы защитили это направление. И в ближайшее время органы местного самоуправления должны завершить все мероприятия по проведению конкурсных процедур и заключению контрактов», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Основная часть инициативных проектов направлена на благоустройство территорий, текущий ремонт и материально-техническое обеспечение социальных учреждений, создание инклюзивной среды, обустройство детских и спортивных площадок, а также организацию автопарковок и мест массового отдыха.