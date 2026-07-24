Губернатор Приангарья: Затягивать сроки реализации инициативных проектов недопустимо

Как сообщает пресс-служба облправительства, механизм инициативного бюджетирования предполагает прямое участие населения: граждане не только выбирают, на их взгляд, наиболее значимые и полезные инициативы, но и вносят финансовый вклад в их реализацию. При этом размер инициативного платежа, перечисленного в бюджет муниципального образования населением или бизнесом, должен составлять не менее 10% от общей стоимости проекта.